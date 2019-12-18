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شاهد بالصور: بدء المظاهرات في محيط “كامب نو” قبل الكلاسيكو

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التاريخ: 18-ديسمبر-2019

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شاهد بالصور: بدء المظاهرات في محيط “كامب نو” قبل الكلاسيكو

شهد محيط ملعب “كامب نو” بمدينة الإسبانية، احتشاد عدد من الجماهير في مظاهرات للمطالبة باستقلال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة “كلاسيكو” بين برشلونة وريال مدريد في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة للمسابقة.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية صورًا للمتظاهرين المحتشدين بالقرب من الملعب، والذين رفعوا لافتات تطالب باستقلال الإقليم ومنددين بأحكام السجن التي صدرت بحق تسعة رموز سياسية في كاتالونيا.

 

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وكان من المفترض أن تقام مباراة الكلاسيكو في 26 أكتوبر لكن تقرر تأجيلها بسبب اضطراب الحالة الأمنية والسياسية في كاتالونيا إثر صدور أحكام بالسجن ضد تسعة رموز سياسية في كاتالونيا.

وبحسب موقع (العربية) تعتزم منظمة “تسونامي الديمقراطية” وضع حواجز بالقرب من الاستاد لمنع وصول المشجعين إلى كامب نو.

وعادة ما يعتبر نادي برشلونة رمزا لإقليم كاتالونيا، ويعتبر الكثير من مشجعيه، نادي بمثابة رمز للنظام الإسباني.

 

 

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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