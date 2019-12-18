نجاة مدرب الشرطة السوداني من ذبحة صدرية

التاريخ: 18-ديسمبر-2019
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نجا الفاتح حسن مدرب فريق كرة القدم بنادي الشرطة، من حالة ذبحة صدرية تعرض أمس الثلاثاء خلال مباراة فريقه أمام مضيفه الرابطة كوستي ضمن الأسبوع 16 لمسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.
وبحسب شهود عيان تابعوا المباراة من داخل الملعب، فقد سقط مدرب الشرطة الذي كلف بالمهمة الفنية خلفا للمدير الفني السابق محمد محي الدين الديبة، مغشيا عليه مع بداية الشوط الثاني لمباراة الفريق مع الرابطة.
وقد تدافعت الفرق الطبية للفريقين نحو المدرب الفاتح حسن في محاولة لإسعافه، حيث نقل فورا إلى أقرب مستشفى بمدينة كوستي، وأجريت له الإسعافات اللازمة والمكثفة حتى تعافى واستفاق وخرج بسلام من حالة الذبحة، وقد هرع أعضاء مجلس إدارة نادي الرابطة كوستي وتابعوا حالة المدرب، وتأكدوا من سلامته التامة بتأكيدات الأطباء.
وبحسب موقع (kooora) يذكر أن مباراة الشرطة أمام الرابطة هي المباراة الثانية التي يشرف فيها على الفريق بعد إقالة المدرب السابق محمد محي الدين الديبة.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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