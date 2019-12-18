حمادة صدقي: لن أحقق الإنجازات بمفردي.. وأتطلع للألقاب مع الهلال

أكد حمادة صدقي، المدير الفني الجديد لفريق الهلال السوداني، أن هدفه هو الوصول لمنصات التتويج مع فريق كبير وصاحب تاريخ يعرفه الجميع، بحسب قوله.

وقال حمادة صدقي في تصريحات صحفية إنه سعيد بتولي تدريب الهلال السوداني وإن هدفه، مثل مجلس إدارة النادي، هو الوصول لمنصات التتويج في البطولات المحلية والقارية والعربية، فهو يستحق أن يكون دائمًا في مكانته الكبيرة.

وأضاف: “لن أحقق أي إنجاز بمفردي دون مجلس الإدارة واللاعبين”.

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وبحسب موقع (kooora) قال محمود السادة، مدير الكرة بنادي الهلال، إن اجتماعاً سيعقد مع حمادة صدقي، لتحديد الجهاز المعاون وموعد المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام.

وبيّن السادة: “نحن في إدارة الكرة قدمنا لحمادة صدقي التفاصيل كاملة، وقد لمسنا من خلال حديثه معنا رؤية واضحة لما يريد أن يقدمه للنادي”.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)