البرهان يجدد حرص القوات المسلحة على السلام الشامل

التاريخ: 18-ديسمبر-2019
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جدد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة حرص الحكومة والقوات المسلحة على تحقيق السلام الشامل الذي وصفه بالقضية المفصلية.
ودعا البرهان فرقاء العملية السياسية وحركات الكفاح المسلح لإغتنام الفرصة التاريخية والوصول لحلول المشكلات التي قامت من أجلها الحروب بما يرضي الأطراف في إطار سودان جديد ديمقراطي موحد يحترم التنوع والتباين ليجد الجميع أنفسهم شركاء في بناء ونهضة الوطن الحبيب.
وحضر البرهان يوم الاربعاء حفل تخريج دورتى الدفاع رقم (31) والحرب رقم (19) بأكاديمية نميري العسكرية العليا بحضور اللواء بحري إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الإنتقالي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.
وأشاد بالدور الريادي والطليعي الذي تقوم به القوات المسلحة وتاريخها المتميز بالبطولات والتضحيات والإحترافية.
وثمن البرهان بحسب الشروق – الدور الكبير الذي تضطلع به أكاديمية نميري العسكرية في التدريب على إدارة الأزمات ووضع الإستراتيجيات والمساعدة في صنع القرار.
وقال أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى تعمل في تناغم تام وتؤدى أدورها على مدار الساعة في صبر ونكران ذات لبسط الأمن وفرض هيبة الدولة والقانون حتى ينعم المواطن بالأمن ويتفرغ للإنتاج.
وحيا الدور الإقليمي الذي تلعبه القوات المسلحة على الصعيد الإقليمي العربي والأفريقي وأيضاً مشاركتها ضمن فعاليات الإتحاد الأفريقي العسكرية والنشاطات التدريبية الإقليمية والعالمية وفقاً للبروتوكولات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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