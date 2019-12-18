حمادة صدقي يسجل ظهوره الأول مع الهلال أمام الخرطوم

التاريخ: 18-ديسمبر-2019
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ظهر المدير الفني الجديد للهلال السوداني، في الحصة التدريبية التي خاضها الفريق، مساء أمس الثلاثاء، بملعبه الجوهرة الزرقاء في مدينة أم درمان.
وأكد مدير الكرة محمود جبارة السادة أن صدقي سوف يشرف على الفريق خلال مباراته مساء الخميس المقبل أمام الخرطوم بالدوري السوداني الممتاز.
وجاء الظهور الأول لصدقي في تدريبات الهلال اليوم الثلاثاء، كمتابع من خارج الملعب ولم يشارك فعلياً فيه، في وقت أشرف المدرب المساعد على الحصة التدريبية، التي اشتملت في نهايتها على تقسيمة.
وبحسب موقع (kooora) قال السادة لوسائل الإعلام بعد نهاية التدريب أن حمادة صدقي سوف يشرف على التدريب الختامي للهلال مساء غدٍ الأربعاء بملعب الفريق.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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