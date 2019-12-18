الدقير: ندعم محاكمة مجرمى النظام

أبلغ رئيس حزب المؤتمر السوداني م. عمر الدقير مسؤولة أمريكية يوم الأربعاء بثبات موقف حزبه ودعمه لمحاكمة مجرمى النظام على الدماء و الاموال،وقال إنه لا يمكن الإفلات من العقاب.

وإستقبل الدقير بحسب الشروق – مسؤولة مكتب العدالة الجنائية بالخارجية الأمريكية السفيرة كيلي كيوري التي تزور الخرطوم حالياً.

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وقال الحزب في منشور علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن اللقاء تناول تطورات الوضع الراهن في السودان،وركز النقاش حول ضرورة إكمال مهمة إصلاح المنظومة العدلية وقضية العدالة الانتقالية بحسبانها أحد أهم التحديات المطروحة خلال الفترة الانتقالية.

وبحسب الحزب فإن اللقاء تطرق أيضاً إلى دور المؤسسة العدلية ومهامها فى فترة الانتقال وعلى رأسها محاسبة كل من إرتكب جرماً فى حق الشعب ، واسترداد الأموال المنهوبة بالإضافة إلى تدابير العدالة الانتقالية بما يحقق الانصاف للضحايا .

وأكد الدقير ثبات موقف المؤتمر السودانى ودعمه لمحاكمة مجرمى النظام على الدماء و الاموال وأنه لا يمكن الإفلات من العقاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)