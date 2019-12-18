إنتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي لطلاب في جامعة الخرطوم التطبيقية وهم يطردون أستاذهم بعد أن تم رصده في مليونية (الزحف الأخضر) .
حيث كان الطلاب يهتفون بشعارات الثورة (الجامعة جامعة حرة والكوز يطلع برة) وتم طرد الأستاذ من الجامعة من قبل الطلاب.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : طرد أستاذ (كوز) في كلية الخرطوم التطبيقية بعد رصده في مسيرة الزحف الأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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