استئناف المفاوضات المباشرة في جوبا

أعلنت الوساطة في جنوب السودان ،استئناف جولة التفاوض بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح ممثلة في أطراف الجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال يوم الأربعاء لمواصلة التفاوض والحوار حول القضايا التي لا زالت على طاولة التفاوض.

وأكدت الوساطة في بيان بحسب الشروق – استمرار جولة التفاوض غير المباشرة بين الأطراف التي توقفت ليوم واحد.

وكانت الأطراف وافقت على تجديد إعلان جوبا لتمديد الجولة حتى شهر فبراير المقبل.

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وانضم إلى وفد الحكومة المفاوض،الثلاثاء عضوا مجلس السياده الانتقالي الفريق الركن ياسر العطا والأستاذة عائشة موسى السعيد، ووزير العدل د. نصرالدين عبدالباري .

وتتواصل المفاوضات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح في خمسة مسارات، هي المنطقتان (جبال النوبة والنيل الأزرق)،والشرق، والوسط والشمال، وَدارفور.

وفي السياق وقعت الحكومة والحركة الشعبية شمال جناح عقار ليل الثلاثاء بفندق بالم افريكا بعاصمة جنوب السودان جوبا، على إتفاق إطاري لإيصال المساعدات الإنسانية بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأكد الوسيط توت قلواك مستشار حكومة دولة جنوب السودان،توصل الأطراف إلى اتفاق كامل حول الملف الإنساني وتم تجديد وقف العدائيات بين الحكومة والجبهة الثورية.

وأشار إلى استمرار التفاوض بصورة طيبة بين الأطراف في المسارات المختلفة لتقديم نموذج في مسار السلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)