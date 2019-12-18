مدير جامعة السودان يلتقي وفد جامعة (NEFU) الصينية

ألتقى بروفيسور عوض سعد حسن مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وبحضور نائب مدير الجامعة ومدير العلاقات الخارجية، ألتقى وفداً من جامعة Northeast Forestry University بجمهورية الصين الشعبية.

وبحث اللقاء أوجه التعاون بين الجامعتين في مجالات التبادل العلمي والبحثي للأساتذة وطلاب الدراسات العليا.

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و تم عقد إجتماع مع الوفد برئاسة البروفيسور مهدي عباس شكاك نائب مدير الجامعة وبحضور عمداء كليات علوم وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني، العلوم، علوم الغابات والمراعي والدراسات الزراعية، حيث قدم الوفد تعريفاً شاملاً للجامعة خاصة في مجال الغابات والحياة البرية، كما قدم الوفد محاضرة تنويرية للأساتذة وطلاب الدراسات العليا عن الجامعة والمنحة الأفريقية للصداقة الصينية وطريقة التقديم لها والإمتيازات التي تقدمها الحكومة الصينية.

وبحسب (وكالة سونا للأنباء) تجدر الإشارة إلى أن الوفد الصيني قد بدأ الزيارة بلقاء مع الدكتورة نضار عثمان خليفة مدير العلاقات الخارجية.

وناقش اللقاء الأمور المتعلقة بالمنحة الأفريقية والمستفيدين منها بالإضافة لكيفية التبادل العلمي والثقافي بين الطرفين والمساعدات التي يمكن أن يقدمها في الجانب الأكاديمي، وقدمت الدكتورة نضار الشكر للوفد لزيارتهم جامعة السودان وأمنت على ضرورة إستمرار التعاون بين الجانبين وتطويره.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)