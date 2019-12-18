الحكومة وحركات دارفور يتفقون على إشراك أصحاب المصلحة

اتفقت الحكومة وحركات الكفاح المسلح بدارفور على إشراك أصحاب المصلحة (النازحين واللاجئين والمتضررين من المجتمع الدارفوري) في المفاوضات.

وتوافقت الأطراف في الاجتماع المشترك ضمن جولة التفاوض المباشر لمسار دارفور، التي استؤنفت اليوم بفندق بالم آفريكا بجوبا، والذي ضم إلى جانب الوساطة وفد الحكومة برئاسة الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وممثلين لحركات دارفور واليوناميد ورئيس مفوضية السلام. توافقت على تكوين لجنة مصغرة لتحديد أصحاب المصلحة وتحديد نسبة مشاركتهم و مرحلة التفاوض التي يشاركون فيها.

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وبحسب (وكالة سونا للأنباء) اعتبر مراقبون الاتفاق على تمثيل أصحاب المصلحة في التفاوض اختراقاً كبيراً في العملية السلمية في مسار سلام دارفور.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)