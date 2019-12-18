سياسي بجبال النوبة :الاتفاق الإطارى خطوة مهمة للسلام

التاريخ: 18-ديسمبر-2019
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وصف العمدة محمد وديع حامد أحد قيادات الإدارة الأهلية بولاية جنوب كردفان التوقيع على الاتفاق الإطاري بين الحكومة الانتقالية بقيادة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دقلو والحركة الشعبية بقيادة الفريق مالك عقار خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.
وقال إن مجموعة عقار التي تضم عرمان وخميس جلاب لديهم رؤى واضحة في تحقيق السلام خاصة الاتفاق الذي تضمن وقف العدائيات والشأن الإنساني التي كانت تقف عثرة خلال عمليات التفاوض مع الحكومة السابقة.
وبحسب (وكالة سونا للأنباء) أكد بأن قبولهم بالاتفاق يعني إيصال المساعدات الإنسانية لمواطني الولاية الذين تضرروا كثيراً.
وأضاف وديع أن فتح أسواق للتواصل بالمناطق التي تدور فيها النزاعات المسلحة يدعم الثقة ويعزز السلام الاجتماعي، داعياً أطراف التفاوض إلى عدم التمسك بالشروط التعجيزية، معرباً عن تفاؤله بتحقيق السلام قريباً بعد فتح مسارات جديدة.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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