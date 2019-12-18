حمودك: نلتزم بتذليل العقبات لبرنامج الأغذية العالمي

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جدد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك التزام الحكومة الانتقالية بتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق المحتاجة بالبلاد خاصة المناطق المتأثرة بالنزاعات، مؤكداً أنهم يضعون مصالح الشعب السوداني قبل كل شئ.

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في تصريح صحفي عقب لقائه اليوم رئيس مجلس الوزراء أن اللقاء ناقش السبل التي تمكن برنامج الأغذية العالمي من توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تحتاج الى هذه المساعدات، مشيراً إلى الرغبة الصادقة والحقيقية التي ابداها رئيس مجلس الوزراء في التعاون معهم، منوهاً إلى أنهم كانوا في الماضي يستجدون الحكومة السودانية من أجل تمكينهم من الوصول إلى المناطق المتأثرة بالنزاعات لتقديم المساعدات الإنسانية لها ولكن الآن الحكومة هي من يسألهم عن ما ينقصهم من أجل تقديم هذه المساعدات.

وبحسب (وكالة سونا للأنباء) أوضحوا أنهم لمسوا تغييراً حقيقياً في السودان وذلك بعد زيارتهم بالأمس لولاية النيل الأزرق وقبلها لمنطقة كاودا بجنوب كردفان التي جاءت بعد انقطاع دام لأكثر من ثماني سنوات، مشيراً إلى الإشادة الكبيرة من قبل رئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو برئيس مجلس الوزراء ورغبته الصادقة في تحقيق السلام مما يبشر بسودانٍ قوي ومتحد

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)