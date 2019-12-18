أمريكا تستطلع السودانيين عن (كيف تغيرت حياتهم بعد الثورة؟)

في ذكرى مرور عام على الثورة السودانية، طلبت السفارة الأمريكية بالخرطوم على صفحتها بفيسبوك من السودانيين، إفادتها بمقطع قصير كيف تغيرت حياتهم بعد الثورة والاطاحة بالرئيس البشير، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365)

وقالت مدير قسم الشؤون العامة في السفارة الأمريكية بالخرطوم، يوم الأربعاء في استطلاع للشعب السوداني: ” السلام عليكم، أسمي نيا جاكسون وأنا نائبة مدير قسم الشؤون العامة في السفارة الأمريكية، أتشرف بوجودي بينكم هذه الأيام مع الذكري الأولي لثورة ديسمبر، أتمني ان تشاركونا بفيديو قصير في التعليقات عن الثورة بالنسبة لكم وكيف تغيرت حياتكم بعدها . شكرا”.

وأرجع عدد من رواد مواقع التواصل أن السؤال بمثابة استطلاع من قبل الادارة الامريكية تتلمس فيه مدى رضا الرأي العام السوداني عن ما قطفوه من ثمار الثورة، لقياس الرأي.

Advertisements

وطالب معظم المشاركين برفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب لتحسن حياتهم، منهم (هاشم محمد عثمان) الذي علق: لم تتغير حياتنا إلي ما نصبو اليه من تطلعات في الحياة الكريمة كالمأكل و المشرب و المسكن بسبب حصاركم الجائر ضد الشعب السوداني.

فيما رد (محمد فيصل) قائلاً: شكراً لاهتمامكم، الحياة لاتتغير الابتغير السلوك والفهم العام ليست بالثورة وحدها تُبني الاوطان والديمقراطية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)