جرام الذهب يستقر بأسوق الخرطوم

استقر سعر جرام الذهب بأسوق الخرطوم، حيث بلغ سعر الشراء للجرام عيار (21) 4000 جنيها، وبحسب (وكالة سونا للأنباء) بلغ سعر البيع للجرام 3500جنيهاً، من الذهب (السعودي والتركي والبحريني والكويتي). الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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