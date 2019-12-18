معجب يهدي نجود حبيب (وردة)..!

أهدى معجب مذيعة قناة النيل الأزرق نجود حبيب وردة وذلك إثر لقائه بها بدولة الإمارات العربية المتحدة إمارة الشارقة، هذا وقد قام المعجب بإيقاف المذيعة أثناء عبورها الشارع وطلب منها قبول هديته لتوافق المذيعة فوراً وتشكره على ذلك الشعور الطيب، مما تجدر الإشارة إليه أن نجود تعتبر من مذيعات النيل الأزرق اللائي يحظين بحب وتقدير واسع، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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