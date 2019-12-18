مقتل شاب بموقف شندي

دونت شرطة الصافية بلاغاً تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك على إثر الخلاف الذي وقع بين المتهم والمجني عليه بالقرب من موقف شندي. قام خلاله المتهم بتسديد طعنة للمجني عليه اسعف على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه توفى إلى رحمة مولاه لتقوم الشرطة بتحويل الجثمان إلى مشرحة ام درمان حيث قام الطبيب الشرعي بتحديد أسباب الوفاة وتسليم الجثمان لاسرته بعد اكتمال الاجراءات القانونية.

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وتمكنت الشرطة بحسب الدار من إنهاء اجراءات البلاغ في وقت وجيز بمتابعة من مدير شرطة محلية بحري العميد حسن كيتان ومتابعة رئيس شعبة الجنايات ورئيس قسم شرطة الصافية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)