مبادرة لطي الخلاف بين إنصاف مدني وعوضية عذاب

يقود عدد من الفنانين الشباب والشعراء مبادرة لطي الخلاف الذي اندلع بين الفنانة إنصاف مدني والفنانة عوضية عذاب وذلك بعد أن نشب صراع بينهما حول أغنية واحدة قام شاعرها بمنحها لكل منهما في أوقات متفرقة، لتقوم الفنانتان بإنزال الأغنية في توقيت واحد مما أصاب الجميع بالدهشة، قبل أن يقوم شاعر الأغنية الشاب مهدي مصطفى بمنح الأغنية لإنصاف مدني، مؤكداً أنه منحها لها قبل عوضية.
ومن المتوقع بحسب صحيفة السوداني، أن يسجل وفد التصالح زيارة للفنانة عوضية عذاب خلال الأيام القادمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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