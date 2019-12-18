بعد قفزة في السوق الأسود..مصدرون يطالبون بتجفيف أسواق العملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وضع مصدرون خارطة طريق لاستقرار أسعار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وحملوا تجار العملة مسؤولية الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال ممارسة هذه التجارة.

وشددوا على أهمية تجفيف الأسواق الخارجية للعملة وفي مقدمتها السعودية ودولة الإمارات العربية، واتهموا المصدرين الذين يهربون بحصائل الصادر إلى الخارج بممارسة هذه التجارة.

وطالب عدد منهم تحدث إلى (باج نيوز) بالتعاون الأمني والاستخباراتي مع دولة الإمارات العربية للعمل على الحد من هذه التجارة الضارة بالبلدين سيما مع تشديد كل الدول الأوربية وأمريكا على تفعيل الأنظمة والقوانين الدولية للحد من ظاهرة غسيل الأموال وما تشكله من خطورة لارتباطهما بالعمل الارهابي الدولي.

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ونوهوا إلى أهمية مراجعة فورمات الصادر بصورة دقيقة وبأرقام متسلسلة والرقابة اللصيقة بن وزارة التجارة والصناعة وبنك السودان والبنك التجاري الذي يتعامل معه المصدر وإدارة الجمارك .

ودعوا إلى إيقاف العمل بنظام الدفع ضد المستندات والدفع الآجل والاستعاضه عنهم بنظام الدفع المقدم مع العمل على التحكم بحجم الكتلة النقدية وعدم اللجؤ الى طباعة العملة تجنبا لشراء الدولار

وقالوا إنه ” ليس هنالك أمل من صحوة ضمائر المصدرين” بما يستوجب على الدولة تفعيل القوانين التي تحد من تجارة العملة والتركيز على المعلومات الصحيحة والرقابة في معرفة الأسعار الحقيقية لكل الصادرات ومراجعة الأسعار التأشيرية لدى وزارة التجارة حتى تكون هنالك مواكبة للإسعار العالمية بما بمكن من ردم الفجوة مابين سعر المصدر وسعر الوزارة.