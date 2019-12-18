جماعة الفيلم الثقافي السوداني تتجرد من مسئووليتها من عمل للمخرج المصري

الخليج 365 :

أعلنت جماعة الفيلم السوداني ومركز عبد الكريم ميرغني الثقافي عن تجردها مع أي علاقة تربطها مع المخرج المصري و السويسري الجنسية أحمد عبد المحسن الآن أو في المستقبل في أي عمل سينمائي ،و نوهت لعدم مسئوليتها عن تحمل أية تبعات تصدر منه ، وقال ممثل جماعة الفيلم السوداني د الشفيع إبراهيم في مؤتمر صحفي بصحيفة (التيار) أمس ، أن المخرج المصري عبد المحسن جاء عن طريق مركز عبد الكريم الثقافيللتعرف عن كيفية إنجاز فيلم موسم الهجرة للشمال وتم ترحيبه لتقديم كل الاستشارات لإخراج فيلمه عن رواية الطيب صالح (موسم الهجرة للشمال) وكونت لجنة لدراسة الشخصيات وكتابة التحليلات واختيار ما يتناسب مع الفيلم ، وأكد بأن جماعة الفيلم السوداني في تقديم شخصيات نافذة في منطقة (كرمكول بالشمالية) والالتقاء بأهلها وبدأ عبد المحسن في تلمس إقامة علاقات ونشاطات مع الوسط الفني المسرحي وأضاف الشفيع بأن عبد المحسن غير اتجاه مشروعه (موسم الهجرة الى الشمال) لـ( مبادرة انتاج (٦) أفلام سنمائية دون علمنا بإنتاج تلك الأفلام و جنى منها أموالاً ضخمة باسم السودان في عدة معارض “، وقال إن عبد المحسن خالف وعوده أن يكون المشروع شراكة متساوية مع الجهات المحلية التي ساهمت فيه وقام بتسجيل المشروع باسم شركته (دونكى شوط ) في سويسرا من غير علم جماعة الفيلم، وطالب الشفيع الجهات المختصة لوضع رقابة تمنع ممارسة الأجانب للعمل السينمائي ، وذكر بإنهم اكتشفوا بأن لديه نوايا غير معروفة لإنتاج هذه الأفلام وقد كان عرض فيلم اسمه (الايمان) قدم شخصيات أمنية تتبع للنظام البائد ، وأشار بأن عبد المحسن أنكر جهد وتعاون الجماعة والمركز وخاصة بإن سبب دخوله السودان لإنتاح رواية موسم الهجرة للشمال .