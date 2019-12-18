الهلال يُوقِّع عقد تولي صدقي للجهاز الفني في مؤتمر صحفي

الخليج 365 :

من المُنتظر أن يُوقِّع المدرب المصري الجنسية حمادة صدقي على العقود الرسمية لبدء مهمته مع الفريق، قبل نهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يكون قد جلس إلى مجلس الإدارة واستمع للترتيبات الخاصة بالتوقيع، وكشف محمود جبارة السادة، مدير الكرة بنادي الهلال، أن توقيع العقد بين الجهاز الفني والمجلس سيكون من خلال المؤتمر الصحفي الأول بحُضُور أجهزة الإعلام والقنوات الفضائية والصحف، وأضاف مدير الكرة: نحن في إدارة الكرة قدّمنا له تفاصيل كاملة، وقد لَمسنا من خلال حديثه معنا رؤية واضحةً لما يُريد أن يقدِّمه للنادي في الفترة المُقبلة، هذا وأكد المدرب صدقي أنّه لن يحقق أي إنجاز بمفرده، بل في حضور مجلس الإدارة واللاعبين والجمهور.

من جهته، هدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الهلال مجدداً باتخاذ عقوبات في مواجهته في حال عدم الإيفاء بالشروط القاضية بإجراء بعض الإصلاحات داخل ملعبه، كشرط أساسي للاستمرار في لعب مباريات النادي بدوري أبطال أفريقيا.

وكشفت (الصيحة) أنّ العُقُوبات ربما تصل إلى نقل المباريات الخاصة به إلى خارج ملعبه، وَشَدّدَ (كاف) طلبه على تَحسين إضاءة الملعب، بجانب تركيب 6 ساريات للأعلام على الناحية الشرقية، وتوفير غُرفة مُراقبة مُزوّدة بدائرة تلفزيونية، وزاد (كاف) في طلباته بتزويد الملعب بإضاءة للطوارئ عند انقطاع الكهرباء، وتزويد مَنطقة المُصوِّرين خلف المرميين بمقاعد وشبكة إنترنت وتوصيلات كهربائية وكابلات، وتزويد الملعب بـ”كافتيريا” لتقديم المُرطبات والوجبات السريعة، وتخصيص دورات مياه صالحة للجنسين مُزوّدة بكل المُتطلبات الصحية.