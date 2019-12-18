المالية تمنح حق شراء وتصدير الذهب واستيراد السلع لشركة خاصة

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الخليج 365 :
مَنَحَت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، حَق شراء وتصدير الذهب لشركة الفاخر للأعمال المُتقدِّمة، كما منحتها حق استيراد السلع الاستراتيجية التي تُحدِّدها الحكومة، من حصيلة صادر الذهب المُصدّر.
وبحسب خطاب التعاقُد الصادر عن المالية بتاريخ 7 ديسمبر الحالي، فقد وقّعت الوزارة عقداً مع الشركة المَعنية لشراء وتَصدير الذهب بغَرض تَثبيت وتخفيض سعر صرف العُملات الأجنبية مُقابل الجنيه، والاستفادة من مُبيعات صادر الذهب في استيراد السِّلع الاستراتيجية وأيِّ سلعٍ تحتاجها البلاد، واعتبار قيمة السلع المُستوردة والدفعيات التي تتم للشركات والجهات المُستورد منها من شركة الفاخر بمثابة حصيلة صادر.
وتُفيد مُتابعات (الصيحة)، بأن الخطوة تُعتبر خُروجاً رسمياً لبنك السودان المركزي من صادر الذهب، وإعفائه من مُهمّة استيراد السلع الاستراتيجية التي تشمل القمح والوقود والأدوية.
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