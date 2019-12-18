المريخ يؤدي مرانه الأساسي للأهلي شندي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يؤدي فريق كرة القدم بنادي المريخ مساء اليوم مرانه الأساسي لمباراته أمام الأهلي شندي بعد غد الجمعة لحساب الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأمل الأحمر استعادة توازنه بعد أن تعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام الأمل عطبرة وفقد الصدارة غير أن الفريق يملك الفرصة لاستعادتها مجددا ذلك أن للفريق مباراة مؤجلة وحال حقق الفوز فيها فسيصعد مجددا للصدارة .

وسيستعيد المريخ جهود عدد من نجومه في مباراة الأهلي بعد غد.

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