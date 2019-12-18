شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن آمر التوجيه المعنوي لقوات الجيش الليبي، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، اكتمال محاصرة العاصمة طرابلس.

وأشار آمر التوجيه المعنوي في قوات الجيش الليبي إلى أن الطوق الأمني على العاصمة طرابلس اكتمل، بعد التقاء القوات المهاجمة في أغلب النقاط. سبوتنيك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن محاصرة العاصمة طرابلس من جميع الجهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.