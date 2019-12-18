“أنا على يقين بأن هذا ممكن”… رسالة مهمة من روحاني إلى أمير قطر

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، رسالة بمناسبة اليوم الوطني لقطر.
وهنأ روحاني، أمير قطر بمناسبة حلول اليوم الوطني القطري، معربا عن أمله في تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين حسب القواسم المشتركة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وأكد روحاني “إنني على يقين بأنه يمكن من خلال توظيف الطاقات والإمكانيات الوفيرة في طهران والدوحة، اتخاذ خطوات قيمة لإرساء السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات”.
وأعرب الرئيس روحاني عن أمله أن توفر القواسم المشتركة فرصة تنمية العلاقات والتعاون الثنائي والإقليمي والدولي وأن يشهد السلام والهدوء في الدول الإسلامية والمنطقة تطورا في ضوء الجهود المشتركة.
وتقدم روحاني بخالص التهاني للشيخ تميم آل ثاني والشعب القطري بمناسبة حلول اليوم الوطني لهذا البلد متمنيا السلامة والازدهار لأمير دولة قطر، وبالتقدم والرقي لشعب هذا البلد.
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