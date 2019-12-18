(اتفاق دولاري) ينقل رشا الرشيد من الشروق لقناة متخصصة..!

أكدت مصادر داخل قناة فضائية متخصصة أن الاتفاق بينها وبين مذيعة قناة الشروق رشا الرشيد قارب على الاكتمال. وزادت المصادر أن الاتفاق المبدئي الذي دار بين الطرفين شهد مرونة واسعة من الجانبين خصوصاً إدارة القناة والتي بادرت بالاتفاق مع المذيعة بالعملة الصعبة (الدولار) مما كان له أثر إيجابي كبير داخل المذيعة، هذا ومن المتوقع أن تكشف الأيام القادمة المزيد عن الصفقة الداوية، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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