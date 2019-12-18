تفاصيل جديدة عن مكان مقبرة ”ضباط 28 رمضان”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأربعاء” عن معلوماتٍ جديدة تتعلّق بتحديد مكان مقبرة الـ”28″ ضابطًا بالقوات المسلّحة الذين تمّ إعدامهم في 1990م.

وأشارت الصحيفة بحسب مصادرها إلى أنّ مكان الدفن في اتجاه المنطقة العسكرية”السجن الحربي بأم درمان”، بالقرب من الجبل الأزرق، بجانب مناطق أخرى وهي” خور وادي الحمار” في طريق مدينة عطبرة.

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وأوضحت أنّ أسر الشهداء عقب إعدام الضباط توجّهت ناحية المنطقة العسكرية في يوم جمعة وقطعت مسافة بعيدة مشيًا على الأقدام وتسلّقت السلك الشائك، وتمكّنت من دخول المنطقة العسكرية، وعثرت الأسر على آلة ثقيلة”موتر كريدر”.

ومضت الصحيفة قائلةً أنّه لم يتمّ التعرّف على مكان المقبرة الخاصة بالضباط.

وقالت بحسب مصدرها” تمّ وضع بوسترات وصور للضباط في المنطقة ومن ثم عادوا أدراجهم”.