تفاصيل جديدة من داخل زنزانة وداد بابكر…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر صحفية أنّ نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، أصدرت توجيهات صارمة لإدارة التحقيقات الجنائية، بشأن حرم الرئيس المخلوع “وداد بابكر”، تتعلّق بمنع الزيارة عنها في حراسة نيابة التحقيقات الجنائية التي تقبع بها منذ القبض عليها قبل أسبوع.

وقالت المصادر، إنّ “وداد” أقرّت في التحقيق الذي أجرته النيابة بواسطة وكيلي أعلى وأول نيابة، بأن ابن أختها منحها “هاتفاً سياراً” بغرض التنسيق في بعض القضايا الأسرية، وبحسب التوجيهات تَمّت مُصادرة الهاتف، وشدّدت عليها إجراءات الحراسة، وأوضحت المَصادر أنّ نيابة الثراء الحرام تُواصل تحقيقاتها الأولية مع “وداد”، وفقاً للإجراءات القانونية، بتُهم تتعلّق ببلاغ مُخالفة الثراء الحرام والمال المشبوه تحت المادتين (6 و7)، بجانب فساد في تجاوزات ومُخالفات في قطع الأراضي السكنية والعقارات بنيابة مُخالفات الأراضي، وجَدّدَت النيابة حبس “وداد” لأسبوع بغرض اكتمال التحريات، وألمحت المَصادر إلى أنّ مُشرفين على ترحيل المُتّهمة من النيابة للحراسة تَعاونوا مع حرم المخلوع، وسمحوا لها بدخول الحراسة بهاتف نَقّال، فيما استوضحت النيابة مُشرفي الحراسة عما دار.