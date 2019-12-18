شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقعت الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار اتفاقاً إطارياً أمس لتجديد وقف العدائيات وتسهيل انسياب العون الإنساني للمناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية.

وقال نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان في تصريحات صحفية إن الاتفاق يشمل تكوين لجنة مشتركة وآليات لمراقبة التنفيذ وفق جدول زمني محدد بجانب تحديد مسارات الرعاة. ودعا لضرورة التنسيق مع عبد العزيز الحلو، مؤكداً استعدادهم للتعاون وتخصيص ممرات آمنة لتوصيل المساعدات والاحتياجات الإنسانية للمواطنين.

فِي سياق آخر أعلنت الوساطة بدولة الجنوب استئناف التفاوض المباشر بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح اليوم لمواصلة الحوار والتفاوض حول قضايا تحقيق السلام. السوداني المادة السابقة استمرار (الزحف الأخضر).. احتمالات المواجهة.. المقالة القادمة تفاصيل جديدة من داخل زنزانة وداد بابكر…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق إطاري بين الحكومة والشعبية جناح عقار لتجديد وقف العدائيات وانسياب المساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.