البرهان وحمدوك يقنعان الشيخ الراجحي بعدم سحب استثماراته من السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نجحت جهود قادها رئيس المجلس السيادي، الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في إقناع مالك مجموعة الراجحي الدولية الشيخ سليمان الراجحي، بعدم سحب استثماراته من السودان.
وكان الشيخ الراجحي، قرّر الخميس الماضي الخروج من مشروع الغابة بالولاية الشمالية.
وقال شهود عيان بحسب صحيفة التيّار الصادرة اليوم”الأربعاء” إنّ الشيخ الراجحي تعرّض أثناء زيارته للمشروع لإتهامٍ بأنّه حصل على مشروع الغابة كله أو جزء منه بطرقٍ غير صحيحة.
وردّ الشيخ الراجحي على ذلك بانّه حضر للاستثمار في السودان مساعدة وليس طمعًا.
وذكر الشاهد أنّ الشيخ الراجحي أصدر قراره فورًا وبلغّة صارمة لمساعديه بالتوقف عن العمل في المشروع والرحيل فورًا، إلاّ أنّ رئيس المجلس السيادي الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتصلا بالشيخ الراجحي ونجحا في إقناعه بالعدول عن قراره والاستمرار في العمل بمشروع الغابة الزراعي.
باج نيوز
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