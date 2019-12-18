أيقونة الثورة آلاء صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في إفريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اختارت مجلة New African الكنداكة السودانية، وإحدى “أيقونات” ثورة ديسمبر المجيدة، آلاء صلاح ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيراً في القارة الإفريقية في العام 2019م. وضمت القائمة وجوه جديدة من عالم المال والأعمال والرياضة ونجوم الفن، حيث تنقسم فئات الشخصيات البارزة في قائمة المجلة إلى ثمان فئات تشمل: السياسة والخدمة العامة، والمال والأعمال، والمجتمع المدني والنشاط، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ووسائل الإعلام، والفن والثقافة، والرياضة. وجاءت آلاء صلاح ضمن القائمة التي شملت رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الفائز بجائزة نوبل للسلام مؤخراً، واعتبرت المجلة أن الناشطة آلاء صلاح البالغة من العمر 22 عاماً بأنها “سيدة الحرية” بعدما تحولت إلى وجه للثورة السودانية التي أسقطت في النهاية حكم الرئيس السابق عمر البشير. وحظيت آلاء صلاح باهتمام كبير من قبل العديد من وسائل الإعلام العالمية التي تسابقت على إجراء مقابلات صحفية معها، وكانت بمثابة الممثل الحقيقي للكنداكة السودانية في المظاهرات.

صحيفة الانتباهة