الحكم بالغرامة على طلال (الساتة)وفهيمة

قضت محكمة حقوق الملكية الفكرية بالحكم على الفنان طلال “الساتة” والفنانة فهيمة عبد الله بالغرامة “5” آلاف جنيه، في القضية المرفوعة من الشاعر النور الحاج محمد علي بخصوص ترديد طلال لاغنية “قيامة وقايمة نار خمرا” ونسبها لشاعر آخر، وتريدي فهيمة لاغنية “برقا في الصعيد” ونسبها لشاعرة، وقد ادانت المحكمة طلال وفهيمة تحت المادة 64 من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. Advertisements وكانت القضية قجد استمرت في مرحلة التقاضي قرابة “6” سنوات ووصلت بحسب آخر لحظة الى محكمة الاستئناف التي ايدت قرار محكمة الموضوع الاول القاضي بالبراءة ، ثم تصعدت القضية للمحكمة القومية العليا التي ادلت فيها بالقرار القاضي بالغاء الحكمين السابقين، واعادة الاوراق لمحكمة الموضوع لسماع شهود خبرة من كبار رجال اعمال الفن والادب بالدولة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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