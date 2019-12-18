مصادر تكشف معلومات جديدة عن (ضباط 28 رمضان)

كشفت مصادر معلومات تتعلق بتحديد مكان مقبرة الـ(28) ضابطاً بالقوات المسلحة الذين تم إعدامهم في 1990م، وحدد مصدر، مكان الدفن في اتجاه المنطقة العسكرية (السجن الحربي بأم درمان)، بالقرب من الجبل الأزرق، بجانب منطقة أخرى وهي (خور وادي الحمار) في طريق مدينة عطبرة.

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وأبلغت مصادر مقربة من أسر الشهداء بحسب صحيفة الصيحة أمس، بأن جميع الأسر عقب إعدام الضباط توجهت ناحية المنطقة العسكرية في يوم جمعة وقطعت مسافة بعيدة مشياً على الأقدام وتسلقت السلك الشائك، وتمكنت من دخول المنطقة العسكرية، وعثرت الأسر على آلة ثقيلة “موتر كريدر”. وطبقاً للمصادر لم يتم التعرف على مكان المقبرة الخاصة بالضباط وقالت: “تم وضع بوسترات وصور للضباط في المنطقة ومن ثم عادوا أدراجهم”.

ووفقاً لأحد أسر الشهداء، أنهم طيلة الـ(30) عاماً تعرضوا للضرب والتعذيب بسبب الاحتجاجات التي كانوا يقومون بها إزاء إعدام الضباط ولفت إلى أنه منذ ذلك التوقيت كونوا تجمعاً باسم أسر (شهداء 28 رمضان).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)