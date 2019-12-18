وفاة وإصابة (15) معدناً في حادث مروري شرق عطبرة

توفى (12) معدناً أهلياً عن الذهب، وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفرقة عصر أمس، إثر اصطدام عربة بوكس تعمل في نقل المعدنين بين عطبرة ووادي العشار إحدى مناطق التعدين الأهلي بعربة جرار في منطقة الهودي شرق عطبرة.

وكشفت مصادر عن نقل جثامين المتوفين لمشرحة مستشفى عطبرة، فيما نقل بقية المصابين لمستشفى الشرطة لتوقف العمل بحوادث الجراحة بمستشفى عطبرة.

Advertisements

والمتوفون بحسب صحيفة الصيحة، هم (محمد إبراهيم عثمان، الخرطوم – أحمد محمد علي، العبيدية – علي إبراهيم يوسف، الدندر – بخيت يحيى أبكر، الجزيرة – الجعلي سيد إدريس، العبيدية – أحمد إبراهيم شمس الدين، المناقل – عبد الله محمد جار النبي، الجنيد – علي إبراهيم إسحاق، الجنيد – عبد الله إبراهيم، ربك – عبد القادر علي سالم، السلمة “سائق العربة” وياسر عبد العزيز سعد)، وهناك جثمان بمشرحة مستشفى عطبرة لم يتم التعرف عليه حتى الآن.

والمصابون بمستشفى الشرطة هم “محمد إبراهيم وعلي موسى”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)