وفد من القيادات الأهلية لشرق السودان يصل جوبا اليوم

يصل جوبا اليوم الأربعاء وفد من القيادات الأهلية بشرق السودان.

وأفادت مصادر، بأن الوفد يضم (30) من القيادات أبرزهم الشيخ سليمان بيتاي وموسى محمد أحمد، وكذلك يتوقع أن يكون ضمن الوفد ناظر عموم الجملاب بطائرة رئاسية.

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وفي الأثناء انطلقت الجولة الثالثة للمباحثات بين الحكومة والأطراف الأخرى بحسب صحيفة الصيحة أمس، ودخلت الأطراف في جولة مباشرة وغير مباشرة لبحث القضايا المطروحة للتداول، بعد أن توقف التفاوض المباشر ليوم واحد، فيما تعلن لجنة الوساطة استئناف التفاوض المباشر غداً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)