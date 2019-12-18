التاريخ: 18-ديسمبر-2019
7 مشاهدة
يصل جوبا اليوم الأربعاء وفد من القيادات الأهلية بشرق السودان.
وأفادت مصادر، بأن الوفد يضم (30) من القيادات أبرزهم الشيخ سليمان بيتاي وموسى محمد أحمد، وكذلك يتوقع أن يكون ضمن الوفد ناظر عموم الجملاب بطائرة رئاسية.
وفي الأثناء انطلقت الجولة الثالثة للمباحثات بين الحكومة والأطراف الأخرى بحسب صحيفة الصيحة أمس، ودخلت الأطراف في جولة مباشرة وغير مباشرة لبحث القضايا المطروحة للتداول، بعد أن توقف التفاوض المباشر ليوم واحد، فيما تعلن لجنة الوساطة استئناف التفاوض المباشر غداً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من القيادات الأهلية لشرق السودان يصل جوبا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.