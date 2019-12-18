ملاذ غازي.. ظهور مع الجمهور في مدني

تغادر الى حاضرة ولاية الجزيرة يوم بعد غد الجمعة نجمة كورال كلية الموسيقى والدراما ملاذ غازي لاحياء امسية خاصة بشارع النيل بمدينة ود مدنيوستقدم ملاذ من خلال الامسية مجموعة من الاغنيات الوطنية والاغنيات المسموع. Advertisements وبحسب آخر لحظة ان ملاذ استطاعت لفت الانظار عبر تقديمها لتجربة غنائية خاصة بها، غير التي عرفت بها مع مجموعة الكورال الذي لم تنقطع صلتها به رغم نجاح تجربتها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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