اختطاف واغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات

التاريخ: 18-ديسمبر-2019
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تعرضت طفلة لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات للاختطاف وتم العثور عليها في اليوم الثاني وهي مغتصبة بأحد أحياء نيالا حاضرة جنوب دارفور.
ووفقاً لمصادر أن الجاني الذي لم يتم القبض عليه حتى الآن استدرج الطفلة البريئة بدواعي شراء حلوى لها، وبعد أن علم أهلها باختفائها دونوا بلاغاً بذلك، وبعد انتشار الخبر تم العثور عليها وقد تعرضت للاغتصاب، وتم فتح بلاغ بالحادثة بوحدة حماية الأسرة والطفل في نيالا، وكشف المصدر عن تكرار عمليات اختطاف الأطفال وتعرضهم للانتهاكات بنيالا.
وفي السياق، ناشدت جمعية “إعلاميون من أجل الأطفال” فرع جنوب دارفور بحسب صحيفة الصيحة، جميع الأسر خاصة الأمهات بضرورة مراقبة الأطفال وتحركاتهم، بجانب عدم إرسالهم لإحضار أي احتياجات للمنزل من المحال التجارية أو غيرها لحمايتهم من أعداء الطفولة والإنسانية، وطالبت الجمعية وسائل الإعلام المختلفة بمزيد من الوعي وسط المجتمع بقضايا الأطفال والتصدي للمخاطر التي يتعرضون لها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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