التفلتات الامنية تهدد الموسم الزراعي بشمال دارفور

التاريخ: 18-ديسمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة هتف عشرات من المزارعين بوحدة ابو دليك الادارية التابعة لمحلية كلمندو بولاية شمال دارفو، لدى تنظيمهم لوقفة احتجاجية امام امانة حكومة ولاية شمال دارفور صباح امس، هتف بشعارات تحث والي الولاية المكلف، اللواء الركن مالك الطيب خوجلي، للتدخل العاجل لحسم الاعتداءات المتكررة بالمنطقة حماية للمواطنين وانجاحا للموسم الزراعي. Advertisements وقال ممثل المزارعين حسن سليمان باشا في تصريحات صحفية وفقاً لآخر لحظة: ” ان مجموعة متفلتة ارتكزت بهذه المنطقة لمدة تقارب ثلاثة اشهر تنشط بالقيام بممارسات سالبة من السقات وتلف الحصاد”، مطالباً حكومة الولاية باهمية بسط هيبة الدولة والتعامل مع المخربين وفقا للقانون، وألمح بقوله: “اذا فشلت الحكومة من توفير الحماية لنا فاننا نلجأ الى طرق بديلة نحمي بها أنفسنا واموالنا”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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