“حمدوك”: زيارة تشاد كانت ناجحة وأدت غرضها

أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، متانة العلاقات السودانية التشادية، ونوّه لأهمية تعزيزها وتطويرها بما يُحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وعاد حمدوك للبلاد أمس، بعد زيارة رسمية لانجمينا استغرقت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، والتقى الجالية السودانية بتشاد، فيما أجرى الوفد الوزاري المرافق له لقاءً مع الغرفة التجارية ورجال الأعمال وجمعية الصداقة البرلمانية التشادية.

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وقال حمدوك في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة، إن زيارته ووفده لتشاد كانت ناجحة بكل المقاييس، وإنها أدت غرضها، حيث أتاحت لهم فرصة للحوار الجاد والمثمر مع الحكومة التشادية ومناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة بين البلدين خاصة الملفات الأمنية والاقتصادية.

وشكر حمدوك، تشاد حكومة وشعباً على الترحيب وحسن الضيافة والاستقبال، وأعرب عن أمله في مزيد من التعاون المشترك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)