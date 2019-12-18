المؤتمر السوداني: صعوبات تواجه محادثات السلام

أعلن حزب المؤتمر السوداني عن صعوبات تواجه محادثات السلام التي تجري بعاصمة جنوب السودان بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلّحة، داعيا إلى انتهاج مبدأ الشفافية وتمليك الحقائق للشعب السوداني حول ملفي السلام والأزمة الاقتصادية.

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وقال رئيس الحزب عمر الدقير في تصريحات بحسب آخر لحظة، إن صناعة السلام ليست بالأمر السهل، لأن مسببات الحرب ضاربة الجذور في تربة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي نتيجة لخطل السياسات منذ الاستقلال.

وأضاف الدقير: رغم ذلك يحدونا أمل كبير في تجاوزِ الصعوبات وإنجاز السلام ، وأوضح الدقير أن الخلافات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية تلقي بظلالها على محادثات جوبا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)