قافلة من زكاة الخرطوم لمعسكر التكامل بالحاج يوسف

التاريخ: 18-ديسمبر-2019 فى : اقتصاد 2 مشاهدة Advertisements دشن أمين ديوان الزكاة ولاية الخرطوم المكلف محمد الماحي قافلة إلى محلية شرق النيل لمعسكر النازحين بالحاج يوسف الذي تضرر من الحريق الذي نشب بمعسكر التكامل بشرق النيل بتكلفة بلغت ٢٢٣ ألف جنيه، وأكد أمين الزكاة ولاية الخرطوم جاهزية الديوان لتقديم كافة المعينات والدعم اللازم لمعسكر النازحين، مشيراً إلى أن القافلة تحتوي على مواد غذائية، سكر، دقيق، شاي، لبن، وزيت، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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