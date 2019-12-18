اتفاق على تقنين الحج (الفردي)

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح عن اتفاق لتقنين الحج الفردي في وقت افصح عن تنسيق مع وزارة الحج والعمرة لزيادة عدد الحجاج السودانيين ورفع نسبتهم وفقًا للتعداد السكاني إلى”35″ ألف حاج، بجانب تضمين رحلة ضيوف الرحمن إلى”مسار” مكة للحجاج وتعزيز ذلك بالمسار الإلكتروني للخدمات وربطه بالمسارات الإلكترونية ذات العلاقة وإنشاء عقود جديدة مع وكالات السفر تضمن حق الزوار والمعتمرين وحقوق الوكالات ووضع التراتيب اللازمة لإنجاز ذلك.

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وأوضح مفرح بحسب آخر لحظة أن لقاءه بوزير الحج كان ناجحاً وتناول مجمل القضايا ذات العلاقة بالحج والعمرة وآليات خدمة ضيوف الرحمن وتم تقديم طلب بزيادة أعداد الحجاج السودانيين وتضمينهم في مبادرة “الطريق إلى مكة” التي تتيح فرصة الانتقال المباشر للحجاج الى أماكن اقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)