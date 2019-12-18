التاريخ: 18-ديسمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة أفاد متعاملون بالنقد الأجنبي بالسوق العربي الخرطوم لمصادر أمس، بحدوث ارتفاع كبير في أسعار الدولار لزيادة الطلب عليه مقابل تراجع المعروض بالسوق. Advertisements وقال تاجر عملة للمصادر، ان سعر شراء الدولار بلغ (87) جنيهاً أما البيع (88) جنيهاً فيما بلغ سعر الريال نحو (23,200) جنيه لسعر الشراء أما البيع (23,300) جنيه ، وتوقع التجار بحسب صحيفة السوداني، المزيد من الارتفاع ما لم تحل الإشكالات القائمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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