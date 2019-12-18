المالية ترحب بمبادرات القطاع الخاص

رحّبت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بدراسة أي مبادرة دون أي استثناء من القطاع الخاص تهدف إلى توفير موارد النقد الأجنبي، مقرة بأنّ ذلك سيسهم في إستدامة إستقرار سعر الصرف ويعزز جهود الدولة في توفير مدخلات الانتاج وإستيراد السلع الرأسمالية والإستراتيجية.

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وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم أحمد البدوي بحسب آخر لحظة، إنهم مستعدون للنظر في كافة المبادرات التي تعزز جهود الحكومة لتوفير موارد نقد أجنبي ترفد إحتياطي البلاد من العملات للإسهام في تثبيت الإقتصاد ومن ثم تخفيض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ويعين على توفير مدخلات الانتاج.

وبحسب إبراهيم أحمد البدوي، فإنّه يؤكّد أنّ فرصة التنافس مفتوحة للقطاع الخاص دون أي إستثناء أو تمييز لتقديم المبادرات لرفد خزينة الدولة بالنقد الأجنبي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)