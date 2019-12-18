حمدوك: لا سقف للحكومة بشأن السلام

التاريخ: 18-ديسمبر-2019
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قال رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك إنّ حكومته لا سقف لها من أجلّ الوصول إلى سلام حقيقي ومستدام، مؤكداً أن إيقاف الحرب يعد أولوية للحكومة الانتقالية. وأوضح حمدوك خلال لقائه الجالية السودانية بتشاد أن ثورة ديسمبر المجيدة وضعت اللبنات الأساسية للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.
وأشار إلى أنه آن الآوان لعودة آلاف السودانيين المتضررين من الحرب إلى ديارهم عبر برامج العودة الطوعية. ويزور حمدوك تشاد لمدة يومين بهدف توطيد العلاقة بين البلدين والتباحث حول السبل الكفيلة بتطويرها،
وبحسب آخر لحظة، وصف حمدوك علاقة السودان مع تشاد بالممتدّة والراسخة، داعياً للحفاظ عليها والدفع بها إلى آفاق أرحب، معربًا عن تطلعه لأن تلعب تشاد دورًا مهمًا في تحقيق السلام بالسودان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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