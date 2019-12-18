الرزيقي: حل الاتحاد انتكاسة كبيرة لشعار (الثورة

التاريخ: 18-ديسمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements أدان رئيس اتحاد الصحفيين الصادق الرزيقي في تصريحات صحفية الخطوة التي قامت بها قوة من الشرطة باغلاق مقر الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، وأشار الى عدم تسلمهم حتى الآن قرار حل الاتحاد واخلاء مقره بالخرطوم، ووصف قرار حل الاتحاد بغير القانوني، واضاف ان الاتحاد سيناهضه بكافة الوسائل المشروعة. وقال الرزيقي بحسب آخر لحظة ان القرار يمثل انتكاسة كبيرة لشعار ثورة ديسمبر “حرية سلام وعدالة” وانتهاك صارخ لكافة القوانين الاقليمية والدولية الخاصة بالحريات الصحفية وحرية التنظيمات النقابية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365))

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