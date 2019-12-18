سوداني يقتل شقيقه بمصر

التاريخ: 18-ديسمبر-2019
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة في مصر عرض شاب سوداني متهم بقتل شقيقه خلال مشاجرة بينهما بمسكنهما في الدقي على مصحة نفسية للكشف عن قواه العقلية.
وكان ضباط مباحث قسم شرطة الدقى، تلقوا اشارة من شرطة النجدة تفيد بمقتل شاب سوداني على يد شقيقه بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره مصاب بطعنة نافذة في منطقة الرقبة اودت بحياته، وبعمل التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه حيث انهم استأجروا الشقة محل سكنهما منذ 3 اشهر وبحسب آخر لحظة نشب بينهما خلاف بسبب مطالبة المتهم للمجني عليه بخفض ،صوت أغانى الهاتف، إلا أنه لم ينصت لكلامه، فنشبت بينهما مشاجرة وكشفت التحريات الاولية ان المتهم يعاني من مرض نفسي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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