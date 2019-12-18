تمكين محل التمكين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كلام حاد وصادم لكثيرين من انصار تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير صدر عن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي وذلك عندما اتهم قوى”الحرية والتغيير” بممارسة التمكين فيما يتصّل بالخدمة المدنية.

مناوى قال إنّها ماضية في طريق خروقات أسوأ من النظام السابق وهذا لايستقيم .

وبحسب صحيفة الصيحة الصادرة يوم”الأحد فان مناوى قد صرح لها قائلا ” إنّ الحرية والتغيير ماضية في طريق استبدال التمكين بالتمكين.

وأكّد أنّ الشعارات التي رفعت في القيادة العامة حال تمّ جمعها في وثيقة لأصبحت دستورًا للسودان.

على مناصرى قوى الحرية والتغيير عدم الغضب وان ينظروا الى فعالهم ويحكموا على انفسهم هل هم حقا ارتكبوا أخطاء تجعل وصف مناوى لهم صحيحا فيصلحوا امرهم ويعملوا على معالجة هذه الاخطاء والحفاظ على الثورة ونقائها ، ام أنهم ياترى ليسوا كماقال عنهم مناوى ؟ وعليهم تبيان الحقيقة وابرازها واثبات أنهم فعلا يهتدون بهدى الثورة ويطبقون شعارها الخالد حرية سلام وعدالة .

ان الثورة قامت ضد استبداد المؤتمر الوطنى وظلمه الفادح للشعب السودانى وقد شهد العالم مساوئ ما عرف بالتمكين والضرر البالغ على الناس اذ تم تشريد آلاف الموظفين وابعادهم عن اعمالهم ولما انتصرت الثورة وسيطر الثوار على الحكم وقعوا فى أخطاء فادحة واتجهوا الى طرق الانقاذ التى كانت تعمل بها فسلكوها اذ ابعدوا كثيرا من الموظفين عن مواقع عملهم وهذا ما قصده السيد مناوى بقوله أنهم باحلالهم منسوبيهم محل الموظفين المحالين للتقاعد انما يمضون في طريق استبدال التمكين بالتمكين .

ليس بالضرورة ان يكون كلام مناوى هذا عن قوى الحرية والتغيير صحيحا 100 %

اذ لم يثبت بعد أنهم احالوا عددا كبيرا من الموظفين للصالح العام كما فعلت الانقاذ لكنهم ربما بدأوا فى التعدى على حريات الموظفين وسعوا الى ابعاد بعضهم وهذ ما جعل مناوى يقول عنهم هذا القول وعليهم الإنتباه فورا الى مخاطر هذا الأمر والا سقطوا كما سقطت الانقاذ.