على لسان قيادي بقحت..اي موازنة ما فيها تحرير سعر الصرف ورفع...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

الحرية والتغيير خفضنا موازنة الأمن والدفاع من 70% الى 30% !!! دا تصريح على لسان القيادي بقحت محمد فاروق واظنو ما راجع الموازنة الفاتت لانو ما فيها نسبة زي دي وممكن قوقل يديك الأكيدة .. لكن اصلها الانقاذ ما كان عندها موازنة حقيقية في سنواتا الاخيرة وظهرت في موازنة الركابي 2018 الفشلت في شهرا الاول وما اتعدلت لانو اصلا الشغل كان جوطة والمرتبات طباعة والوقود والقمح منح اما 2019 فكانت كرامة وسلامة … في بوسترات خيالية حايمة في الواتساب عن موازنة 2020 ولو طلعت حقيقية يبقى قحت بتحرر في شهادة وفاتا براها لا دايرا زحف اخضر لا لولوة حمراء .. ما بفتكر ممكن تتعمل موازنة حقيقية في السودان ما دام الجنيه قيمتو ما ثابتة والحكومة ما معترفة بالقصة دي وبتعمل موازنتا بي الدولار 47.5 وهو فعليا بي 87 يعني معجزة في الورق بس بي اكتر من 40% ..اي موازنة ما فيها تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عبارة عن خداع من الساسة للمواطن !!