إبراهيم غندور: البشير رئيس منتخب بواسطة الشعب ؟!!!!!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول بروفيسور إبراهيم غندور أن الرئيس المعزول عمر البشير كان رئيساً منتخباً بواسطة الشعب. وقال غندور على صفحته الرسمية بالفيس بوك: (عمر البشير كان رئيساً منتخباً بواسطة الشعب، وقد نال من الأصوات ما هو معروف قرابة 6 مليون صوتاً، في انتخابات مراقبة ومتابعة من الإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، هذا لا يعني رأي أن هنالك شخص حكم 30 عاماً، هذا أمر آخر). المادة السابقة غريبة وعجيبة … تعرف على الأشياء الممنوعة في البيت الأبيض! المقالة القادمة تركيا: لغة التهديد لا يمكن أن تثنينا عن حماية أمننا القومي

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