تراجي مصطفى: قوى التغيير تحاول اغتيالي كناشطة سياسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتهمت الناشطة السياسية تراجي مصطفى قوى الحرية والتغيير بأنها تقف خلف محاولات اغتيالها كشخصية سياسية موضحة بأن ذلك بسبب معرفتهم بأنها تستطيع مقارعة خطابهم السياسي وتفكيكه. وجاء رد تراجي عن سؤال حول من يقف خلف اغتيال شخصيتها حيث قالت:(الحرية والتغيير لأنها تعلم بأن تراجي تملك معاول من حديد لتفكيك كل خطابهم السياسي البائس).

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